Exposition Au delà du bleu Marsanne
Exposition Au delà du bleu Marsanne mardi 7 avril 2026.
Exposition Au delà du bleu
11 Avenue René Chartron Marsanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-07
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-17
L’atelier Bleu accueille une exposition éphémère réunissant Cyanotypes, Dessins et Tirages d’art autour de la couleur bleu !
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11 Avenue René Chartron Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 64 61 55 edouard.mazare@gmail.com
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English :
L’atelier Bleu hosts an ephemeral exhibition featuring Cyanotypes, Drawings and Fine Art Prints around the color blue!
L’événement Exposition Au delà du bleu Marsanne a été mis à jour le 2026-03-12 par Montélimar Tourisme Agglomération