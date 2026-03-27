EXPOSITION AU DELÀ DU MIROIR SOPHIE SAÂDA, PHOTOGRAPHE

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-31

Galerie de photographies de l’animal au végétal.

En passant de l’autre côté du miroir , j’ai découvert des mondes de beautés sans fin. De l’animal au végétal, je cherche le Merveilleux, accompagné de Dame Lumière .

Univers peuplés de créatures fascinantes, de représentations divines, même ici, le cosmos et les abysses cohabitent.

Sensible à toutes ses présences, mon oeil, ma curiosité et mon imaginaire fixent et subliment ces rencontres à travers une série de portraits d’âmes.

Un changement de vie, un nouveau souffle.

L’installation de Sophie Saâda dans le sud de la France a fait naître de nouveaux désirs.

C’est la Nature qui a accompagné cette transition.

Elle y découvre un monde où son imaginaire et son oeil s’illuminent.

Libre, la lumière comme complice. .

Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00 mediathequeagathoise@ville-agde.fr

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English :

Gallery of photographs of animals and plants.

L’événement EXPOSITION AU DELÀ DU MIROIR SOPHIE SAÂDA, PHOTOGRAPHE Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34