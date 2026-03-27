EXPOSITION AU DELÀ DU MIROIR SOPHIE SAÂDA, PHOTOGRAPHE Agde
EXPOSITION AU DELÀ DU MIROIR SOPHIE SAÂDA, PHOTOGRAPHE Agde mardi 31 mars 2026.
EXPOSITION AU DELÀ DU MIROIR SOPHIE SAÂDA, PHOTOGRAPHE
Place du Jeu de Ballon Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-03-31
Galerie de photographies de l’animal au végétal.
En passant de l’autre côté du miroir , j’ai découvert des mondes de beautés sans fin. De l’animal au végétal, je cherche le Merveilleux, accompagné de Dame Lumière .
Univers peuplés de créatures fascinantes, de représentations divines, même ici, le cosmos et les abysses cohabitent.
Sensible à toutes ses présences, mon oeil, ma curiosité et mon imaginaire fixent et subliment ces rencontres à travers une série de portraits d’âmes.
Un changement de vie, un nouveau souffle.
L’installation de Sophie Saâda dans le sud de la France a fait naître de nouveaux désirs.
C’est la Nature qui a accompagné cette transition.
Elle y découvre un monde où son imaginaire et son oeil s’illuminent.
Libre, la lumière comme complice. .
Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00 mediathequeagathoise@ville-agde.fr
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English :
Gallery of photographs of animals and plants.
L’événement EXPOSITION AU DELÀ DU MIROIR SOPHIE SAÂDA, PHOTOGRAPHE Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34
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