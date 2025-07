Exposition Au-delà du visible Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Les œuvres abstraites et monumentales de Benoît Zander s’invitent à tous les étages de la médiathèque.

Visite de l’exposition par Benoît Zander le samedi 9 août à 14h30. Réservations conseillées.Tout public

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

English :

Benoît Zander?s abstract and monumental works can be seen on every floor of the mediatheque.

Visit of the exhibition by Benoît Zander on Saturday August 9 at 2.30pm. Reservations recommended.

German :

Die abstrakten und monumentalen Werke von Benoît Zander sind auf allen Etagen der Mediathek zu sehen.

Besichtigung der Ausstellung mit Benoît Zander am Samstag, den 9. August um 14:30 Uhr. Reservierungen werden empfohlen.

Italiano :

Le opere astratte e monumentali di Benoît Zander sono visibili su ogni piano della biblioteca multimediale.

Visita alla mostra di Benoît Zander sabato 9 agosto alle 14.30. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Las obras abstractas y monumentales de Benoît Zander pueden verse en todas las plantas de la biblioteca multimedia.

Visita de la exposición de Benoît Zander el sábado 9 de agosto a las 14.30 h. Se recomienda reservar.

