Exposition : « Au féminin – un nouveau regard » 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Peintes, sculptées, dessinées, le corps souvent dévoilé, les femmes sont omniprésentes au musée. Cet accrochage interroge leur représentation, leurs attitudes et rôles, souvent stéréotypés, et invite à découvrir quelques femmes artistes de son fonds, trop souvent oubliées.

Musée des beaux-arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes, France. Véritable écrin imaginé par l'architecte nîmois Max Raphel, le musée des beaux-arts ouvre ses portes en 1907. Il est réaménagé et mis en valeur en 1987 par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. Découvrez ses sculptures, peintures et dessins des écoles italienne, nordique et française du XVe au XXe siècle ainsi qu'un bel ensemble d'art français du XIXe siècle.

© Musée des Beaux-Arts de Nîmes