Exposition Au fil de la dentelle Ervy-le-Châtel

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube
Du mercredi 10 décembre au samedi 20 décembre ERVY-LE-CHATEL Exposition Au fil de la dentelle . A la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.
Exposition et démonstration de dentelle aux fuseaux. Présence de la dentellière du mercredi au vendredi de 16h à 18h et le samedi 13 décembre toute la journée.
Informations au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
+33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
