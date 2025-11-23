EXPOSITION AU FIL DE L’EAU MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD Labarthe-sur-Lèze

EXPOSITION AU FIL DE L’EAU

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-03

Le Foyer Rural a le plaisir de présenter les œuvres réalisées par les adhérents de son atelier Aquarelle.

À travers cette exposition, venez découvrir toute la richesse de cette technique artistique délicate et poétique. Des œuvres chargées de pigments colorés mêlant transparence, intensité lumineuse et légèreté. Laissez- vous emporter par ces créations qui témoignent du talent et du plaisir de peindre de nos artistes amateurs. .

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 04 mediatheque@labarthesurleze.com

English :

Le Foyer Rural is pleased to present the works created by members of its watercolor workshop.

L’événement EXPOSITION AU FIL DE L’EAU Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE