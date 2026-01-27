Exposition Au fil de l’Indre Châteauroux

Exposition Au fil de l’Indre

Du 3 février au 30 avri 2026 l, la salle des ambassadeurs de l’office de tourisme de Châteauroux invite le public à une promenade artistique et poétique au cœur de la ville grâce aux aquarelles et techniques mixtes de Florence Lebbed.

L’exposition, poétiquement intitulée Au fil de Châteauroux offre un voyage visuel au fil de la ville et de ses environs, mettant en lumière l’architecture, les paysages urbains et la nature environnante. Mais elle célèbre aussi la vie quotidienne et conviviale de Châteauroux cafés, terrasses, scènes de vie et instants gourmands. La légèreté et la transparence de l’aquarelle, parfois associées à d’autres techniques, restituent l’atmosphère et la lumière de chaque lieu, invitant le visiteur à flâner et à porter un regard poétique sur la ville.

Les visiteurs auront également la possibilité de faire l’acquisition des aquarelles et œuvres originales de Florence Lebbed. Une occasion rare de ramener chez soi un fragment de Châteauroux ! .

From February 3 to April 30, 2026 l, the Salle des Ambassadeurs at Châteauroux Tourist Office invites the public to take an artistic and poetic stroll through the heart of the city, thanks to the watercolors and mixed media of Florence Lebbed.

