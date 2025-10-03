Exposition Au fil des 50 ans Lapoutroie

2 rue du Foyer St Martin Lapoutroie Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Exposition de patchwork, broderie, couture, tricot, cartonnage, encadrement, boutis, vannerie, crochet et abat-jour le temps d’une weekend.

Pour ses 50 ans, « Au fil de la Béhine » vous invite à son exposition de patchwork, broderie, couture, tricot, cartonnage, encadrement, boutis, vannerie, crochet et abat-jour.

Les associations organisatrices sont « Au fil de la Béhine », « Les Petites Mains du Bonhomme », le club de vannerie et l’Association Sportive et Culturelle de Lapoutroie. 0 .

2 rue du Foyer St Martin Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 10 mairie@lapoutroie.fr

English :

Exhibition of patchwork, embroidery, sewing, knitting, cardboard, framing, boutis, basketry, crochet and lampshades for a weekend.

German :

Ausstellung von Patchwork, Stickerei, Nähen, Stricken, Kartonage, Einrahmung, Boutis, Korbflechten, Häkeln und Lampenschirmen während eines Wochenendes.

Italiano :

Un fine settimana di esposizione di patchwork, ricamo, cucito, maglia, cartonaggio, cornici, boutis, cestini, uncinetto e paralumi.

Espanol :

Exposición de fin de semana de patchwork, bordado, costura, punto, cartulina, enmarcado, boutis, cestería, ganchillo y pantallas de lámparas.

