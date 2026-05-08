Exposition Au fil des évasions Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
Exposition Au fil des évasions Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye dimanche 19 juillet 2026.
Hendaye
Exposition Au fil des évasions
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Par Bernard Bayle. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Au fil des évasions
L’événement Exposition Au fil des évasions Hendaye a été mis à jour le 2026-05-08 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 12 mai 2026
- Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires Place de la République Hendaye 12 mai 2026
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 12 mai 2026
- Concert avec Jurgi Ekiza Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye 13 mai 2026
- Mercredis des petits lus Médiathèque Hendaye 13 mai 2026