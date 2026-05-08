Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Au fil des évasions Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Exposition Au fil des évasions Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Espace Culturel Mendi Zolan

Adresse : 119 boulevard de la Mer

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Hendaye

Exposition Au fil des évasions

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Par Bernard Bayle.   .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Au fil des évasions

L’événement Exposition Au fil des évasions Hendaye a été mis à jour le 2026-05-08 par Hendaye Tourisme & Commerce

À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)