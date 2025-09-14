Exposition Au fil du bois Guérande

Exposition Au fil du bois Guérande dimanche 14 septembre 2025.

Exposition Au fil du bois

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18

​​Dans la continuité de ses expositions consacrées à l’eau (Fontaine, Boirai-je de ton eau ? en 2023) ou au vent (Moulin, tu dors ? en 2024), le musée de Guérande explore une nouvelle thématique, le bois. Découvrez l’exposition temporaire Au fil du bois.

​Apprécié tout au long de l’histoire pour sa durabilité, sa praticité ou sa disponibilité, le bois en tant que matériau, a traversé les siècles. Apprécié pour son rendu esthétique et chaleureux, il se plie à de multiples usages. Débité, scié, assemblé, il sert à bâtir des maisons, meubler ou chauffer leurs intérieurs. Percé, tourné, sculpté, il se transforme en outils, objets du quotidien ou œuvres d’art.

​Si aujourd’hui une multitude de matériaux offre des alternatives à son usage, il est jusqu’au début du 20e siècle un matériau indispensable et incontournable. Pour autant, le bois est rare sur la presqu’île guérandaise en l’absence de massif forestier. Au 19e et au 20e siècles, s’y développe alors une véritable économie du bois fondée sur l’importation, la transformation et les savoir-faire.

​Du parcours de l’entreprise CHELET qui fête ses 150 ans, aux savoir-faire traditionnels des Maisons CHEDEMOIS ou MONNIER, cette exposition raconte l’histoire singulière d’un territoire dépendant d’une ressource extérieure, qui a su en faire un levier de commerce d’artisanat et d’inventivité. Elle propose un voyage au fil des usages du bois, et donne les clés pour comprendre ses circuits, ses réseaux et son rôle dans l’évolution du territoire. Une invitation à observer, comprendre, jouer… et imaginer l’avenir. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

