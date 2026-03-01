Exposition Au fil du bois Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans
Exposition Au fil du bois
Office de Tourisme 13 place de l’église Saint-Jean-en-Royans Drôme
Début : Samedi 2026-03-23 09:30:00
fin : 2026-04-03 12:00:00
2026-03-23 2026-04-06
Le club photo Les Traqueurs d’Images présente une exposition dédiée aux textures, détails et ambiances du bois à travers différents regards photographiques.
Office de Tourisme 13 place de l’église Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes traqueur38@gmail.com
English :
The Les Traqueurs d?Images photo club presents an exhibition dedicated to the textures, details and ambiances of wood through different photographic eyes.
