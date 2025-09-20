Exposition « Au fil du Rhône » Centre Culturel des Carmes Montélimar

Exposition « Au fil du Rhône » Centre Culturel des Carmes Montélimar samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Au fil du Rhône »

Centre Culturel des Carmes 18 RN7 Montélimar Drôme

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Présentation du patrimoine Montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme Ardèche sud et découverte de son histoire.

Le musée se réinvente au fil du Rhône.

Centre Culturel des Carmes 18 RN7 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 60 88 60 sand-mesnie@laposte.net

English :

Presentation of the heritage of Montilien, the communes of the agglomeration and the Drôme Ardèche Sud basin, and discovery of its history.

The museum reinvents itself along the Rhône.

German :

Vorstellung des Kulturerbes von Montilien, der Gemeinden der Agglomeration, des Beckens Drôme Ardèche sud und Entdeckung seiner Geschichte.

Das Museum erfindet sich im Laufe der Rhône neu.

Italiano :

Presentazione del patrimonio di Montilien, dei comuni dell’agglomerato e del bacino Drôme Ardèche sud, e scoperta della sua storia.

Il museo si reinventa lungo il Rodano.

Espanol :

Presentación del patrimonio de Montilien, de los municipios de la aglomeración y de la cuenca sur de Drôme Ardèche, y descubrimiento de su historia.

El museo se reinventa a lo largo del Ródano.

