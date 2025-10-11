Exposition Au fil du temps Hagondange

Exposition Au fil du temps Hagondange samedi 11 octobre 2025.

Exposition Au fil du temps

10 Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Né à Nice, André Flori fréquente l’École municipale de dessin avant d’intégrer l’École des Métiers d’Art de Paris, où il se forme dans diverses disciplines artistiques. Après avoir exercé divers métiers liés au dessin et à la publicité, il se consacre entièrement à son art dès 1978. Installé en Lorraine depuis 1971, il y puise une profonde inspiration. Aujourd’hui disparu, il laisse derrière lui une œuvre riche et variée, marquée par son attrait pour l’histoire et l’architecture.Tout public

0 .

10 Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

English :

Born in Nice, André Flori attended the École municipale de dessin before entering the École des Métiers d?Art in Paris, where he trained in a variety of artistic disciplines. After working in a variety of drawing and advertising jobs, he devoted himself entirely to his art in 1978. He settled in Lorraine in 1971, where he found deep inspiration. Now deceased, he leaves behind a rich and varied body of work, marked by his fascination with history and architecture.

German :

André Flori wurde in Nizza geboren und besuchte die städtische Zeichenschule, bevor er die École des Métiers d’Art in Paris besuchte, wo er sich in verschiedenen künstlerischen Disziplinen ausbildete. Nachdem er verschiedene Berufe im Bereich Zeichnen und Werbung ausgeübt hatte, widmete er sich ab 1978 ganz seiner Kunst. Seit 1971 lebte er in Lothringen, wo er eine tiefe Inspiration fand. Der mittlerweile verstorbene Künstler hinterlässt ein reiches und vielfältiges Werk, das von seiner Vorliebe für Geschichte und Architektur geprägt ist.

Italiano :

Nato a Nizza, André Flori ha frequentato l’École municipale de dessin prima di passare all’École des Métiers d’Art di Parigi, dove si è formato in diverse discipline artistiche. Dopo aver svolto diverse professioni legate al design e alla pubblicità, nel 1978 ha iniziato a dedicarsi completamente alla sua arte. Nel 1971 si è trasferito in Lorena, dove ha trovato una profonda ispirazione. Oggi è deceduto e lascia un’opera ricca e variegata, segnata dal suo fascino per la storia e l’architettura.

Espanol :

Nacido en Niza, André Flori estudió en la École municipale de dessin antes de ingresar en la École des Métiers d’Art de París, donde se formó en diversas disciplinas artísticas. Después de trabajar en diversas profesiones relacionadas con el diseño y la publicidad, comenzó a dedicarse por completo a su arte en 1978. En 1971 se trasladó a Lorena, donde encontró una profunda inspiración. Ya fallecido, deja tras de sí una obra rica y variada, marcada por su fascinación por la historia y la arquitectura.

L’événement Exposition Au fil du temps Hagondange a été mis à jour le 2025-08-27 par DESTINATION AMNEVILLE