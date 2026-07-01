EXPOSITION au Garage gallery Luxey, Aurore GUY, sculptrice et François PERON, peintrençois PERON Claire HAREL Le GARAGE gallery centre ville Luxey
dimanche 19 juillet 2026 · Le GARAGE gallery centre ville · Luxey
Informations pratiques
Luxey
EXPOSITION au Garage gallery Luxey, Aurore GUY, sculptrice et François PERON, peintrençois PERON Claire HAREL
Le GARAGE gallery centre ville 93 rue de la Poste 40430 Luxey Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Une Exposition à ne rater sous aucun prétexte…
Du 19 juillet au 9 août, la galerie d’art Le Garage gallery à Luxey aura le plaisir d’accueillir une exposition exceptionnelle réunissant deux artistes aux talents complémentaires François PERON, peintre, et Aurore GUY, sculptrice.
Cette exposition intitulée L’élégance du sauvage, regard croisé sur le monde animal s’annonce comme un rendez vous incontournable pour tous les amateurs d’art et de la nature.
Nous vous attendons au Garage gallery pour une expérience artistique inoubliable.
Entrée libre et gratuite. .
Le GARAGE gallery centre ville 93 rue de la Poste 40430 Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 85 35 legaragegallerylux40@gmail.com
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English : EXPOSITION au Garage gallery Luxey, Aurore GUY, sculptrice et François PERON, peintrençois PERON Claire HAREL
L’événement EXPOSITION au Garage gallery Luxey, Aurore GUY, sculptrice et François PERON, peintrençois PERON Claire HAREL Luxey a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cœur Haute Lande
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