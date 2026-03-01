EXPOSITION au GARAGE Gallery LUXEY Daniela PINTO le GARAGE gallery Luxey

EXPOSITION au GARAGE Gallery LUXEY Daniela PINTO

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Peintre autodidacte, elle affirma sa passion pour la peinture auprès d’un maître du figuratif ou elle apprend à dompter la matière, l’huile et l’acrylique, à contrôler les couleurs pour se confronter à la toile immaculée. Elle peint les ombres et les lumières, maîtrise les contre-jours pour donner toute la puissance et la vie à ces paysages de la côte landaise qui lui sont chers. Elle exposera aussi quelques unes de ses toiles dites abstraites et constructives qui donne à cette artiste une réelle attractivité. Elle accompagne souvent ses oeuvres d’un poème comme pour nous immerger dans la profondeur de ses toiles.

Elle expose du 8 au 29 mars 2026 au Garage gallery à luxey. Entrée libre et gratuite. .

le GARAGE gallery 93 Rue de la poste Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 96 85 35 legaragegallerylux40@gmail.com

