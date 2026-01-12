Exposition Au gré du souffle par Aurélie Becquart et Alain Guillot Paimpont

Exposition Au gré du souffle par Aurélie Becquart et Alain Guillot

1 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-28

2026-02-01

La médiathèque de Paimpont accueille l’exposition Au gré du souffle, présentée par les artistes Aurélie Becquart et Alain Guillot.

Une invitation à la découverte et à la contemplation, à travers un univers sensible et poétique.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 81 66

