Exposition Au gré du souffle par Aurélie Becquart et Alain Guillot Paimpont dimanche 1 février 2026.
1 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-28
La médiathèque de Paimpont accueille l’exposition Au gré du souffle, présentée par les artistes Aurélie Becquart et Alain Guillot.
Une invitation à la découverte et à la contemplation, à travers un univers sensible et poétique.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 81 66
