Exposition au Grenier d’Abondance : « Prendre Soin » dans le cadre du dispositif EAC Regards, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon

Informations pratiques

Exposition au Grenier d’Abondance : « Prendre Soin » dans le cadre du dispositif EAC Regards 19 et 20 septembre Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition « Prendre Soin » :

Venez découvrir comment des regards neufs parviennent à « ranimer » notre héritage collectif. L’exposition « Prendre soin » est le fruit d’une immersion de plusieurs mois au cœur de l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais. Dix-sept élèves des écoles Mathieu Dumoulin, Jean Macé et Édouard Herriot se sont appropriés ce site historique, sous la direction de l’autrice-photographe Cendrine Genin. Ils ont appris à regarder le passé autrement et à le raviver par la photographie. Cette exposition n’est pas une simple capture d’image, mais un véritable outil de résilience et de transmission ; une invitation à partager la fierté de ces jeunes photographes qui ont su transformer leur vision du monde.

Projet coordonné par la CCSB dans le cadre du dispositif Regards, porté par la Convention Territoriale d’Éducation Artistique et Culturelle, en partenariat avec l’Éducation Nationale, la DRAC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département du Rhône.

Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) 6, quai St-Vincent 69001 Lyon Lyon 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 00 44 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes XVIIIe siècle Situé au nord-ouest de Lyon, sur la rive gauche de la Saône, le Grenier d’abondance a été construit entre 1722 et 1728 par l’architecte Claude Bertaud de la Vaure pour conserver le blé nécessaire à l’alimentation annuelle des quelques cent vingt mille Lyonnais de l’époque. Après l’édit instituant la libre circulation des grains (1763), le bâtiment est rapidement affecté à des usages militaires : magasin d’artillerie, arsenal puis caserne jusqu’en 1987. Le départ de la Gendarmerie nationale permet alors au ministère de la Culture d’y programmer l’installation de la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes ainsi que les studios de danse du Conservatoire national supérieur de musique et de danse installé quant à lui, depuis 1988, dans l’ancienne École vétérinaire située juste en face. Le Grenier d’abondance présente une architecture tout à fait exceptionnelle : sur trois niveaux superposés, trois files de voûtes d’arêtes retombant sur deux séries de piliers de pierre et deux rangées de pilastres engagés dans les revers des façades. Au centre de ce bâtiment rectangulaire aux dimensions imposantes (130 m de long, 18 m de large), un avant-corps saillant, pourvu d’un fronton triangulaire sobrement décoré, introduit à un grand escalier à quatre noyaux donnant accès aux étages. Pour aménager dans cet édifice singulier les locaux adaptés à ses nouvelles missions, le ministère de la Culture a fait appel aux architectes Valode et Pistre et associés ; le parti proposé permet de laisser intacte la structure d’origine et d’intégrer les éléments modernes dans un souci de sobriété et d’authenticité. Bus C14 -19-31-40-45 : Pont Koenig (rive droite ou rive gauche)

Exposition « Prendre Soin » :

©Anouk Rabilloud