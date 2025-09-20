Exposition au jardin de la Maison Forte Parc du château d’Albinhac Brommat

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Jardin de la Maison Forte & histoire des barrages de la Truyère

Découvrez l’épopée humaine et industrielle de la construction des barrages de la Truyère, Brommat et Sarrans (1910-1934).

Le barrage-usine hydroélectrique de Sarrans fut alors le plus grand chantier et le plus vaste complexe hydroélectrique d’Europe.

Aujourd’hui, il fait partie des 15 sites de production EDF constituant la chaîne hydroélectrique Lot-Truyère.

La Maison Forte, érigée au XVᵉ siècle, vous accueille avec :

Panneaux d’information

Théâtre de verdure

Tables de pique-nique

Parc du château d’Albinhac Le Bourg, 12600 Brommat Brommat 12600 Aveyron Occitanie Le parc du château d’Albinhac a été conçu selon un plan en forme d’équerre, avec des extrémités côté cour ornées de poivrières sur culot. Du côté extérieur, les ailes du château sont accompagnées de tours rondes.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Brommat