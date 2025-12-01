Exposition au Logis de Logerie LOGIS DE LOGERIE Val-d’Auge

Exposition au Logis de Logerie

LOGIS DE LOGERIE 6 route de Logerie Val-d’Auge Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 11:00:00

fin : 2025-12-31 13:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Exposition permanente au Logis de Logerie, peintures, sculptures, poteries, céramiques….

Le logis est ouvert tous les jours de 11h à 13h et 14h30 à 19h.

Entrée libre

.

LOGIS DE LOGERIE 6 route de Logerie Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 61 07 logisdelogerie@orange.fr

English :

Permanent exhibition at Logis de Logerie, paintings, sculptures, pottery, ceramics….

The Logis is open daily from 11am to 1pm and 2:30pm to 7pm.

Free admission

German :

Dauerausstellung im Logis de Logerie, Gemälde, Skulpturen, Töpferwaren, Keramiken…..

Das Logis ist täglich von 11:00 bis 13:00 Uhr und 14:30 bis 19:00 Uhr geöffnet.

Freier Eintritt

Italiano :

Mostra permanente al Logis de Logerie, dipinti, sculture, vasellame, ceramiche….

Il Logis è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00.

Ingresso libero

Espanol :

Exposición permanente en el Logis de Logerie, pinturas, esculturas, alfarería, cerámica….

El Logis abre todos los días de 11:00 a 13:00 y de 14:30 a 19:00.

Entrada gratuita

L’événement Exposition au Logis de Logerie Val-d’Auge a été mis à jour le 2025-03-21 par Office de Tourisme du Rouillacais