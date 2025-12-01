Exposition au Logis de Logerie LOGIS DE LOGERIE Val-d’Auge
Exposition au Logis de Logerie
LOGIS DE LOGERIE 6 route de Logerie Val-d’Auge Charente
Début : 2025-12-01 11:00:00
fin : 2025-12-31 13:00:00
2025-12-01
Exposition permanente au Logis de Logerie, peintures, sculptures, poteries, céramiques….
Le logis est ouvert tous les jours de 11h à 13h et 14h30 à 19h.
Entrée libre
LOGIS DE LOGERIE 6 route de Logerie Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 61 07 logisdelogerie@orange.fr
English :
Permanent exhibition at Logis de Logerie, paintings, sculptures, pottery, ceramics….
The Logis is open daily from 11am to 1pm and 2:30pm to 7pm.
Free admission
German :
Dauerausstellung im Logis de Logerie, Gemälde, Skulpturen, Töpferwaren, Keramiken…..
Das Logis ist täglich von 11:00 bis 13:00 Uhr und 14:30 bis 19:00 Uhr geöffnet.
Freier Eintritt
Italiano :
Mostra permanente al Logis de Logerie, dipinti, sculture, vasellame, ceramiche….
Il Logis è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00.
Ingresso libero
Espanol :
Exposición permanente en el Logis de Logerie, pinturas, esculturas, alfarería, cerámica….
El Logis abre todos los días de 11:00 a 13:00 y de 14:30 a 19:00.
Entrada gratuita
