Exposition au Manoir de Launay Villebernier

Exposition au Manoir de Launay Villebernier vendredi 12 septembre 2025.

Exposition au Manoir de Launay

Manoir de Launay Villebernier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-19

Les amateurs d’art et de patrimoine ont rendez-vous au Manoir de Launay pour une exposition exceptionnelle qui met à l’honneur la diversité des arts visuels.

Le public pourra découvrir une sélection d’œuvres variées pastels, sculptures, aquarelles et photographies, présentées dans un cadre historique remarquable. Niché au cœur du Maine-et-Loire, le Manoir de Launay offre un écrin idéal pour sublimer le travail des artistes.

Les talents exposés sont

• Lydie Lorieux

• Vincent Gasselin

• Jean-Michel Bécue

• Joël Streiff

Ne manquez pas cet événement culturel, gratuit et ouvert à tous, qui valorise la création contemporaine dans un lieu chargé d’histoire.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 18h.

Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. .

Manoir de Launay Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 36 67 launay1444-info@yahoo.fr

English :

Art and heritage lovers are invited to Manoir de Launay for an exceptional exhibition showcasing the diversity of the visual arts.

German :

Kunst- und Kulturerbe-Liebhaber treffen sich im Manoir de Launay zu einer außergewöhnlichen Ausstellung, die die Vielfalt der visuellen Künste würdigt.

Italiano :

Gli amanti dell’arte e del patrimonio sono invitati al Manoir de Launay per una mostra eccezionale che presenta la diversità delle arti visive.

Espanol :

Los amantes del arte y del patrimonio están invitados al Manoir de Launay para asistir a una exposición excepcional que muestra la diversidad de las artes visuales.

L’événement Exposition au Manoir de Launay Villebernier a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME