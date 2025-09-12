Exposition au Manoir de Launay Villebernier
Exposition au Manoir de Launay Villebernier vendredi 12 septembre 2025.
Exposition au Manoir de Launay
Manoir de Launay Villebernier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-19
Les amateurs d’art et de patrimoine ont rendez-vous au Manoir de Launay pour une exposition exceptionnelle qui met à l’honneur la diversité des arts visuels.
Le public pourra découvrir une sélection d’œuvres variées pastels, sculptures, aquarelles et photographies, présentées dans un cadre historique remarquable. Niché au cœur du Maine-et-Loire, le Manoir de Launay offre un écrin idéal pour sublimer le travail des artistes.
Les talents exposés sont
• Lydie Lorieux
• Vincent Gasselin
• Jean-Michel Bécue
• Joël Streiff
Ne manquez pas cet événement culturel, gratuit et ouvert à tous, qui valorise la création contemporaine dans un lieu chargé d’histoire.
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 18h.
Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. .
Manoir de Launay Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 36 67 launay1444-info@yahoo.fr
English :
Art and heritage lovers are invited to Manoir de Launay for an exceptional exhibition showcasing the diversity of the visual arts.
German :
Kunst- und Kulturerbe-Liebhaber treffen sich im Manoir de Launay zu einer außergewöhnlichen Ausstellung, die die Vielfalt der visuellen Künste würdigt.
Italiano :
Gli amanti dell’arte e del patrimonio sono invitati al Manoir de Launay per una mostra eccezionale che presenta la diversità delle arti visive.
Espanol :
Los amantes del arte y del patrimonio están invitados al Manoir de Launay para asistir a una exposición excepcional que muestra la diversidad de las artes visuales.
