Exposition au moulin de la Baysse Lou Leygnac Moulin de la Baysse Excideuil

L’exposition présente le travail de recherche de la designer textile Lou Leygnac, consacré à la transformation de la laine issue des brebis de la Bergerie de Lanouaille. Menée sur une année complète, cette recherche documente l’ensemble des étapes de transformation de la matière, depuis la tonte jusqu’au lavage, au cardage et à l’échantillonnage.

Parallèlement, un travail de teinture végétale est conduit tout au long de l’année à partir de plantes tinctoriales collectées sur le territoire. Ce protocole mensuel aboutit à la constitution d’un nuancier, conçu comme une transcription chromatique du paysage local…

English : Exposition au moulin de la Baysse Lou Leygnac

Open from 3 pm to 6 pm, Thursday to Sunday.

Opening on June 12 at 6:30pm.

