Exposition au moulin de la culture Montbazens

Montbazens Aveyron
Exposition de peintures sur porcelaine d’Annie CALVET, artiste de Montbazens et des œuvres de Ronnie CALVET, artiste de Périgueux. A découvrir au moulin de la culture du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (jusqu’à 18 h 30 le vendredi) et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
