Exposition au moulin de la culture Montbazens
Exposition au moulin de la culture Montbazens mercredi 1 avril 2026.
Exposition au moulin de la culture
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-01
Exposition de peintures de Marc GEROME et des sculptures de Raymond LACOSTE, artistes de Vaureilles. A découvrir au moulin de la culture du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (jusqu’à 18 h 30 le vendredi) et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
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English :
L’événement Exposition au moulin de la culture Montbazens a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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