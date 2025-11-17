Exposition au Moulin de Rochechouard de Suèvres Suèvres

Exposition au Moulin de Rochechouard de Suèvres

Exposition au Moulin de Rochechouard de Suèvres. Tout au long de la saison des expositions sont proposées. Le Japon au gré du hasard exposition photo de Bertrand Michel. Rencontre tant impensable que nécessaire, dont j’ai chéri chaque instant, appareil photo en main, prenant le temps au Japon, de vivre, de me perdre et me laisser porter, au gré de mes pas… Une rencontre salutaire qui ne m’a jamais quitté depuis, ayant à l’esprit, à peine revenu, l’envie inassouvie d’y repartir, pour saisir sur pellicule, l’éternité ! Une chance que j’ai voulu partager par cette exposition, à la demande d’amis, afin que tous, curieux, attirés ou non par cette destination, futurs voyageurs ou amoureux inconditionnels de ce pays lointain, puissiez découvrir ces instants volés… 0 .

English :

Exhibition at the Moulin de Rochechouard in Suèvres. Exhibitions throughout the season.

German :

Ausstellung in der Moulin de Rochechouard in Suèvres. Während der gesamten Saison werden Ausstellungen angeboten.

Italiano :

Mostra al Moulin de Rochechouard di Suèvres. Le mostre si tengono durante tutta la stagione.

Espanol :

Exposición en el Moulin de Rochechouard, en Suèvres. Las exposiciones se celebran durante toda la temporada.

