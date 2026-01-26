Exposition au Musée Charles Léandre Jean de la Hougue (1874-1959) entre échappées et intimités Condé-en-Normandie

Exposition au Musée Charles Léandre Jean de la Hougue (1874-1959) entre échappées et intimités

11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados

Vendredi 2026-02-21

2026-10-18

2026-02-21

Du 21 février au 18 octobre 2026, le Musée Charles Léandre vous invite à plonger dans l’univers de Jean de la Hougue

artiste peintre, originaire d’Avranches, issu du mouvement post impressionniste. Les œuvres exposées sont principalement issues de la collection familiale, auxquelles s’ajoutent des pièces provenant des musées d’Avranches, du musée des Beaux-Arts de Caen et des Archives du Calvados.

Le vernissage aura lieu le samedi 21 février 15h.

Entrée libre .

11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie

Exhibition at the Musée Charles Léandre: Jean de la Hougue (1874-1959) between escapes and intimacies

