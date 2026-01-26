Exposition au Musée Charles Léandre Jean de la Hougue (1874-1959) entre échappées et intimités Condé-en-Normandie
Exposition au Musée Charles Léandre Jean de la Hougue (1874-1959) entre échappées et intimités Condé-en-Normandie samedi 21 février 2026.
Exposition au Musée Charles Léandre Jean de la Hougue (1874-1959) entre échappées et intimités
11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-21
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-02-21
Exposition au Musée Charles Léandre Jean de la Hougue (1874-1959) entre échappées et intimités
Exposition au Musée Charles Léandre Jean de la Hougue (1874-1959) entre échappées et intimités
Du 21 février au 18 octobre 2026, le Musée Charles Léandre vous invite à plonger dans l’univers de Jean de la Hougue
artiste peintre, originaire d’Avranches, issu du mouvement post impressionniste. Les œuvres exposées sont principalement issues de la collection familiale, auxquelles s’ajoutent des pièces provenant des musées d’Avranches, du musée des Beaux-Arts de Caen et des Archives du Calvados.
Le vernissage aura lieu le samedi 21 février 15h.
Entrée libre .
11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition au Musée Charles Léandre Jean de la Hougue (1874-1959) entre échappées et intimités
Exhibition at the Musée Charles Léandre: Jean de la Hougue (1874-1959) between escapes and intimacies
L’événement Exposition au Musée Charles Léandre Jean de la Hougue (1874-1959) entre échappées et intimités Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-01-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie