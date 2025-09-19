Exposition au Musée Charles Léandre Lire, rêver et grandir le monde magique de Bernadette Gervais Condé-en-Normandie

Exposition Lire, rêver et grandir le monde magique de Bernadette Gervais . Du 19 septembre au 24 décembre, l’Atelier vous invite à plonger dans l’univers féérique de Bernadette Gervais, auteure et illustratrice jeunesse reconnue.

Du 19 septembre au 24 décembre, l’Atelier vous invite à plonger dans l’univers féérique de Bernadette Gervais, auteure et illustratrice jeunesse reconnue.

Un parcours immersif entre lecture, décors inspirés de ses albums et originaux exposés au musée pour découvrir tout le talent et la créativité de l’artiste. .

English : Exposition au Musée Charles Léandre Lire, rêver et grandir le monde magique de Bernadette Gervais

Exhibition « Lire, rêver et grandir: le monde magique de Bernadette Gervais » (Read, dream and grow: the magical world of Bernadette Gervais). From September 19 to December 24, l?Atelier invites you to plunge into the magical world of Bernadette Gervais, renowned children?s author and illustrator.

German : Exposition au Musée Charles Léandre Lire, rêver et grandir le monde magique de Bernadette Gervais

Ausstellung « Lesen, träumen und aufwachsen: die magische Welt von Bernadette Gervais ». Vom 19. September bis zum 24. Dezember lädt das Atelier Sie ein, in die zauberhafte Welt der bekannten Kinderbuchautorin und Illustratorin Bernadette Gervais einzutauchen.

Italiano :

Leggere, sognare e crescere: il magico mondo di Bernadette Gervais ». Dal 19 settembre al 24 dicembre, l’Atelier vi invita a immergervi nel magico mondo di Bernadette Gervais, nota autrice e illustratrice per bambini.

Espanol :

Exposición « Leer, soñar y crecer: el mundo mágico de Bernadette Gervais ». Del 19 de septiembre al 24 de diciembre, l’Atelier le invita a sumergirse en el mundo mágico de Bernadette Gervais, conocida autora e ilustradora infantil.

