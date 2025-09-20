Exposition au Musée Ciotaden Musée Ciotaden La Ciotat

Exposition au Musée Ciotaden Musée Ciotaden La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Exposition au Musée Ciotaden 20 et 21 septembre Musée Ciotaden Bouches-du-Rhône

en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Bâtiment dessiné par l’Architecte Auguste Martin, remarquable par son beffroi octogonal inspiré de la Tour des Vents d’Athènes, classé Monument Historique depuis juillet 2023.

Exposition sur Louis Marin, le personnage, et l’école Louis Marin.

Musée Ciotaden 1 Quai Ganteaume, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442714099 http://www.museeciotaden.org Avec son architecture néo-renaissance et son beffroi octogonal, l’ancien Hôtel de Ville constitue un monument incontournable de la ville.

Le musée, installé dans ce lieu unique classé monument historique, vous plonge dans l’histoire de La Ciotat, de l’âge du bronze jusqu’à nos jours. Une épopée archéologique et historique où se mêlent traditions provençales et récits maritimes, témoins du commerce qui a façonné la cité méditerranéenne. Face à la Gare routière

Bâtiment dessiné par l’Architecte Auguste Martin, remarquable par son beffroi octogonal inspiré de la Tour des Vents d’Athènes, classé Monument Historique depuis juillet 2023.

Ville de La Ciotat