EXPOSITION AU MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS

Boulevard Gregory Thuir Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-21 15:00:00

fin : 2025-12-04 19:00:00

2025-11-21

Le musée d’arts et traditions de Thuir vous présente une exposition de l’artiste franco chilien Georges Valenzuala Solari, du 21 novembre au 4 décembre.

Un vernissage vous est proposé le 21 novembre à partir de 18h.

Venez nombreux!…

Boulevard Gregory Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67

English :

Thuir’s Musée d’Arts et Traditions presents an exhibition by Franco-Chilean artist Georges Valenzuala Solari, from November 21 to December 4.

An opening reception will be held on November 21 at 6pm.

Don’t miss it!

German :

Das Museum für Kunst und Traditionen in Thuir präsentiert Ihnen vom 21. November bis zum 4. Dezember eine Ausstellung des französisch-chilenischen Künstlers Georges Valenzuala Solari.

Eine Vernissage wird Ihnen am 21. November ab 18 Uhr angeboten.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il Musée d’arts et traditions de Thuir presenta una mostra dell’artista franco-cileno Georges Valenzuala Solari, dal 21 novembre al 4 dicembre.

Il 21 novembre si terrà un’anteprima a partire dalle 18.00.

Venite tutti!

Espanol :

El Museo de Artes y Tradiciones de Thuir presenta una exposición del artista franco-chileno Georges Valenzuala Solari, del 21 de noviembre al 4 de diciembre.

Habrá un preestreno el 21 de noviembre a partir de las 18:00.

Vengan todos.

L’événement EXPOSITION AU MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS Thuir a été mis à jour le 2025-11-13 par OTI ASPRES-THUIR