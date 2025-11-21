EXPOSITION AU MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS Thuir
Le musée d’arts et traditions de Thuir vous présente une exposition de l’artiste franco chilien Georges Valenzuala Solari, du 21 novembre au 4 décembre.
Un vernissage vous est proposé le 21 novembre à partir de 18h.
Venez nombreux!…
.
Boulevard Gregory Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67
English :
Thuir’s Musée d’Arts et Traditions presents an exhibition by Franco-Chilean artist Georges Valenzuala Solari, from November 21 to December 4.
An opening reception will be held on November 21 at 6pm.
Don’t miss it!
German :
Das Museum für Kunst und Traditionen in Thuir präsentiert Ihnen vom 21. November bis zum 4. Dezember eine Ausstellung des französisch-chilenischen Künstlers Georges Valenzuala Solari.
Eine Vernissage wird Ihnen am 21. November ab 18 Uhr angeboten.
Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Il Musée d’arts et traditions de Thuir presenta una mostra dell’artista franco-cileno Georges Valenzuala Solari, dal 21 novembre al 4 dicembre.
Il 21 novembre si terrà un’anteprima a partire dalle 18.00.
Venite tutti!
Espanol :
El Museo de Artes y Tradiciones de Thuir presenta una exposición del artista franco-chileno Georges Valenzuala Solari, del 21 de noviembre al 4 de diciembre.
Habrá un preestreno el 21 de noviembre a partir de las 18:00.
Vengan todos.
