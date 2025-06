Exposition au Musée des Cordeliers Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély 1 juillet 2025 07:00

Exposition Des rivages perdus de l’artiste Camille Guichard, en partenariat avec la Maison François Méchain.

Musée des Cordeliers 9 rue régnaud

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net

English :

Des rivages perdus » exhibition by artist Camille Guichard, in partnership with Maison François Méchain.

German :

Ausstellung « Des rivages perdus » der Künstlerin Camille Guichard, in Zusammenarbeit mit dem Maison François Méchain.

Italiano :

Des rivages perdus » dell’artista Camille Guichard, in collaborazione con la Maison François Méchain.

Espanol :

Exposición « Des rivages perdus » del artista Camille Guichard, en colaboración con la Maison François Méchain.

