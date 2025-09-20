Exposition au musée d’Histoire et de Culture des Sourds Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Louhans

Exposition au musée d’Histoire et de Culture des Sourds Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Louhans samedi 20 septembre 2025.

Exposition au musée d’Histoire et de Culture des Sourds 20 et 21 septembre Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Le premier musée public dédié à l’histoire et à la culture des Sourds propose une exposition sur plusieurs thématiques : langue des signes, éducation (abbé de l’Épée, Ferdinand Berthier), art, sport, matériels de télécommunications et genèse du musée. Venez la découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Une section est consacrée à Étienne de Fay (1665–1746), sourd-muet architecte et instituteur, qui a contribué au patrimoine architectural et à l’enseignement des jeunes sourds.

Musée d’Histoire et de Culture des Sourds 14 rue Edgar Guigot, 71500 Louhans Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 09 73 03 96 00 https://www.musee-sourds-louhans.fr/ https://www.facebook.com/museesourdslouhans;https://www.instagram.com/mhcs_71/ https://www.musee-sourds-louhans.fr/ Le musée d’Histoire et de Culture des Sourds n’est pas seulement un lieu de conservation, mais un espace vivant où mémoire, culture et identité se rencontrent. À travers cette exposition, nous souhaitons montrer que le patrimoine architectural est aussi un vecteur d’inclusion et de transmission. gare sncf à Louhans.

Le premier musée public dédié à l’histoire et à la culture des Sourds propose une exposition sur plusieurs thématiques : langue des signes, éducation (abbé de l’Épée, Ferdinand Berthier), art, sport,…

© Ministère de la Culture