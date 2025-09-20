Exposition au Musée du Pays de Laon : « L’art et la matière » Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Laon

Exposition au Musée du Pays de Laon : « L’art et la matière » Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Laon samedi 20 septembre 2025.

Exposition au Musée du Pays de Laon : « L’art et la matière » 20 et 21 septembre Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Aisne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Depuis la Préhistoire, artisans et artistes ont exploité, façonné et transformé les matériaux à leur disposition pour fabriquer des objets utiles et décoratifs. Cela nécessite au fil des siècles de bonnes connaissances et de précieux savoir-faire. Ainsi, bien plus qu’un simple moyen technique, la matière accompagne intimement – et parfois de façon déterminante – l’histoire et la culture artistique des sociétés.

La grande variété des collections du musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon est mise à profit pour explorer l’œuvre ou l’objet du point de vue des matériaux employés.

C’est aussi l’occasion de présenter exceptionnellement une tapisserie de la Tenture de Jacob, provenant du trésor de la cathédrale et restaurée en 2025…

Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon 32 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228700 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=57&m=6.110.115 Collection d’antiquités méditerranéennes (1.700 pièces) de l’âge du bronze aux premiers siècles après Jésus-Christ. L’une des premières collections de vases, figurines et sculptures grecques après celle du Louvre ; Archéologie régionale : de la préhistoire à la Renaissance, la vie quotidienne des habitants de l’Aisne est reconstruite à partir de ces objets en terre, en verre et en bronze (fouilles effectuées entre Vervins et Soissons) ; Beaux-arts : peintures du XVe au XIXe siècles, sculptures ; Mobilier de l’époque médiévale jusqu’au XIXe siècle ; Ensemble de faïences de la manufacture de Sinceny (XVIIIe et XIXe siècles).

Depuis la Préhistoire, artisans et artistes ont exploité, façonné et transformé les **matériaux** à leur disposition pour fabriquer des **objets utiles et décoratifs**. Cela nécessite au fil des de –…

Musée du Pays de Laon