EXPOSITION AU MUSÉE ET CÔTÉ GALERIE LES AMÉRICAINES Collioure

EXPOSITION AU MUSÉE ET CÔTÉ GALERIE LES AMÉRICAINES

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2026-03-31 18:00:00

2025-10-18

La nouvelle exposition célèbre le village et ceux qu’il inspire. Œuvres inédites et regards d’artistes révèlent son âme colorée. En parallèle, l’exposition côté galerie exposition jusqu’au 5 janvier invite à voyager avec Émilie Dumas, entre voitures américaines et rêve d’évasion jusqu’aux ruelles de Collioure.

4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com

English :

The new exhibition celebrates the village and those it inspires, revealing its colorful soul through the eyes of artists and never-before-seen works. In parallel, the gallery exhibition on view until January 5 invites you to travel with Émilie Dumas, from American cars and dreams of escape to the back streets of Collioure.

German :

Die neue Ausstellung feiert das Dorf und die Menschen, die es inspiriert. Unveröffentlichte Werke und Blicke von Künstlern enthüllen seine farbenfrohe Seele. Parallel dazu lädt die Ausstellung côté galerie, die bis zum 5. Januar zu sehen ist, dazu ein, mit Emilie Dumas zwischen amerikanischen Autos und dem Traum vom Ausbruch in die Gassen von Collioure zu reisen.

Italiano :

La nuova mostra celebra il villaggio e le persone che lo ispirano, con opere originali e approfondimenti d’artista che ne rivelano l’anima colorata. Allo stesso tempo, la mostra in galleria, in programma fino al 5 gennaio, invita a viaggiare con Émilie Dumas, dalle auto americane e dai sogni di fuga alle stradine di Collioure.

Espanol :

La nueva exposición celebra el pueblo y la gente a la que inspira, con obras originales y reflexiones de artistas que revelan su colorida alma. Al mismo tiempo, la exposición de la galería, en cartel hasta el 5 de enero, invita a viajar con Émilie Dumas, desde los coches americanos y los sueños de evasión hasta las callejuelas de Collioure.

