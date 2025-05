Exposition au Musée Gabriel à Latronquière – Magasin Universel Latronquière, 30 mai 2025 14:30, Latronquière.

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Début : 2025-05-30 14:30:00

fin : 2025-06-06 18:30:00

Date(s) :

2025-05-30

2025-05-31

2025-06-01

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

2025-06-13

2025-06-14

2025-06-15

2025-06-20

2025-06-21

2025-06-22

2025-06-27

2025-06-28

2025-06-29

Le musée a ouvert ses portes en avril 2023, sous le nom du Musée Gabriel à Latronquière, il a pour vocation l’exposition permanente des œuvres de Gabriel Elbaz Kercoff et également de permettre à d’autres artistes, d’exposer temporairement leurs créations.

Parmi les artistes, Laurence Bourgeois, alias Lô, présente son travail sur verre, créant une œuvre singulière et alchimique, alliant mots et matières.

Henri Dubois, nom d’artiste Heta, invente des formes qui font vibrer la matière, en créant des chemins de lignes pures diffractées à l’infini.

CotCot Art confronte l’éphémère poétique à la pérennité des supports, par ses tableaux et sculptures en béton: empreintes, moulages, incrustations de matières.

Le vernissage a lieu le 30 Mai à 17h30, avec la participation de 2 musiciens: un duo chant-guitare Jean-Louis Dreyer & Régis Léger, qui interprètent des morceaux allant de Bob Dylan à Boris Vian. Le bénéfice du chapeau est destiné à l’Association des Indomptables qui produit des spectacles vivants. 3 .

Magasin Universel 7 rue des chevaliers de Malte

Latronquière 46210 Lot Occitanie

English :

The museum opened its doors in April 2023, under the name of « Gabriel Museum » in Latronquière, and is dedicated to the permanent exhibition of Gabriel Elbaz Kercoff?s work, as well as allowing other artists to exhibit their creations on a temporary basis.

German :

Das Museum wurde im April 2023 unter dem Namen « Musée Gabriel » in Latronquière eröffnet. Es soll die Werke von Gabriel Elbaz Kercoff dauerhaft ausstellen und auch anderen Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Werke zeitweise auszustellen.

Italiano :

Il museo ha aperto i battenti nell’aprile del 2023 con il nome di « Museo Gabriel » a Latronquière, con l’obiettivo di offrire un’esposizione permanente delle opere di Gabriel Elbaz Kercoff e di permettere ad altri artisti di esporre temporaneamente le loro creazioni.

Espanol :

El museo abrió sus puertas en abril de 2023 con el nombre de « Museo Gabriel » en Latronquière. Su objetivo es ofrecer una exposición permanente de las obras de Gabriel Elbaz Kercoff, así como permitir a otros artistas exponer sus creaciones de forma temporal.

