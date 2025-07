Exposition au Musée Gabriel à Latronquière Magasin Universel Latronquière

Exposition au Musée Gabriel à Latronquière

Magasin Universel 7 rue des chevaliers de Malte Latronquière Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-08 14:30:00

fin : 2025-09-07 18:30:00

2025-08-08

Cette exposition présente les œuvres sensibles de Mieke Van Den Hende, artiste néerlando-belge, et de Jacques Rival. Le projet LUCA, sculpture végétale participative, est également proposé au public.

Du 8 août au 7 septembre Exposition des artistes

– 8 août à 17h30 Vernissage

– 23 et 24 août de 10h à 13h atelier participatif « Projet LUCA » 3 .

Magasin Universel 7 rue des chevaliers de Malte Latronquière 46210 Lot Occitanie

English :

The exhibition features sensitive works by Dutch-Belgian artist Mieke Van Den Hende and Jacques Rival. The LUCA project, a participatory plant sculpture, is also on view.

German :

Diese Ausstellung zeigt die sensiblen Werke der niederländisch-belgischen Künstlerin Mieke Van Den Hende und von Jacques Rival. Das Projekt LUCA, eine partizipative Pflanzenskulptur, wird ebenfalls dem Publikum angeboten.

Italiano :

La mostra presenta opere sensibili dell’artista olandese-belga Mieke Van Den Hende e di Jacques Rival. In mostra anche il progetto LUCA, una scultura vegetale partecipativa.

Espanol :

La exposición presenta obras sensibles de la artista belgo-neerlandesa Mieke Van Den Hende y Jacques Rival. También se expone el proyecto LUCA, una escultura vegetal participativa.

