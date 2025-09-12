Exposition au Musée Gabriel à Latronquière Latronquière

Exposition au Musée Gabriel à Latronquière Latronquière vendredi 12 septembre 2025.

Exposition au Musée Gabriel à Latronquière

7 rue des chevaliers de Malte Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

Le musée a ouvert ses portes en avril 2023, sous le nom du Musée Gabriel à Latronquière, il a pour vocation l’exposition permanente des œuvres de Gabriel Elbaz Kercoff et également de permettre à d’autres artistes, d’exposer temporairement leurs créations.

Le musée a ouvert ses portes en avril 2023, sous le nom du Musée Gabriel à Latronquière, il a pour vocation l’exposition permanente des œuvres de Gabriel Elbaz Kercoff et également de permettre à d’autres artistes, d’exposer temporairement leurs créations. .

7 rue des chevaliers de Malte Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 7 87 30 51 72

English :

The museum opened its doors in April 2023, under the name of « Gabriel Museum » in Latronquière, and is dedicated to the permanent exhibition of Gabriel Elbaz Kercoff?s work, as well as allowing other artists to exhibit their creations on a temporary basis.

German :

Das Museum wurde im April 2023 unter dem Namen « Musée Gabriel » in Latronquière eröffnet. Es soll die Werke von Gabriel Elbaz Kercoff dauerhaft ausstellen und auch anderen Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Werke zeitweise auszustellen.

Italiano :

Il museo ha aperto i battenti nell’aprile del 2023 con il nome di « Museo Gabriel » a Latronquière, con l’obiettivo di offrire un’esposizione permanente delle opere di Gabriel Elbaz Kercoff e di permettere ad altri artisti di esporre temporaneamente le loro creazioni.

Espanol :

El museo abrió sus puertas en abril de 2023 con el nombre de « Museo Gabriel » en Latronquière. Su objetivo es ofrecer una exposición permanente de las obras de Gabriel Elbaz Kercoff, así como permitir a otros artistas exponer sus creaciones de forma temporal.

L’événement Exposition au Musée Gabriel à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Figeac