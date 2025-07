Exposition au musée Gertrud Schoen Musée Gertrude Schoen Laroque-Timbaut

Exposition au musée Gertrud Schoen Musée Gertrude Schoen Laroque-Timbaut samedi 20 septembre 2025.

Exposition au musée Gertrud Schoen 20 et 21 septembre Musée Gertrude Schoen Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition au musée Gertrud Schoen et la salle Valois

Déambulation artistique dans le village

Le Musée consacré à l’œuvre du sculpteur Gertrude Schoën a été inauguré en juin 2001. La création de ce Musée fut rendue possible grâce à la donation que fit Gertrude Schoen à la commune de Laroque-Timbaut en 1996, de l’ensemble de son œuvre. Artiste contemporain, Gertrude Schoen privilégie des matières telles que l’acier ou l’inox.

Musée Gertrude Schoen Place de la Halle, 47340 Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 95 60 38 Musée d’art contemporain réunissant l’ensemble de la collection de la sculpteur sur métal franco-allemande Gertrude Schoen (1919-2016) : pièces d’orfèvrerie, petite et moyenne statuaire, sculptures monumentales, pastels et collages. La collection a fait l’objet d’un accrochage totalement revu et repensé en avril 2018. Le musée accueille également des expositions temporaires. Parking.

Exposition au musée Gertrud Schoen et la salle Valois

© Musée Gertrud Schoen