Une installation organisée en partenariat avec la Ville de Cahors, le musée Henri Martin, dans le cadre du festival Cahors Juin Jardins.

Au musée Henri Martin, Alice Freytet et Bastien Lemaître installeront un couple chimérique, composé de deux cerfs, grandeur nature drapés d’une nuée d’oiseaux en symbiose.

Alice Freytet et Bastien Lemaître sont deux artistes membres de l’équipe permanente de Juin Jardins. Artiste paysagiste, Alice est reconnue, tant pour ses dessins paysagers (les rouleaux de paysage ) que pour ses créations à partir de matières végétales. Bastien Lemaître est artiste plasticien. Il pratique la peinture et le modelage comme moyens d’expression de ses réflexions. Ces chimères immobiles s’orientent vers une nature contemporaine qui les appelle, écologique et bienveillante. .

English :

An installation organized in partnership with the City of Cahors and the Henri Martin Museum, as part of the Cahors Juin Jardins festival.

At the Musée Henri Martin, Alice Freytet and Bastien Lemaître will install a chimerical couple, composed of two life-size stags draped in a symbiotic cloud of birds.

German :

Eine Installation, die in Partnerschaft mit der Stadt Cahors, dem Museum Henri Martin und im Rahmen des Festivals Cahors Juin Jardins organisiert wurde.

Im Musée Henri Martin installieren Alice Freytet und Bastien Lemaître ein chimärisches Paar, das aus zwei Hirschen in Lebensgröße besteht, die von einem Schwarm symbiotischer Vögel drapiert werden.

Italiano :

Un’installazione organizzata in collaborazione con la Città di Cahors e il Musée Henri Martin, nell’ambito del festival Cahors Juin Jardins.

Al Musée Henri Martin, Alice Freytet e Bastien Lemaître installeranno una coppia chimerica, composta da due cervi a grandezza naturale drappeggiati da una nuvola di uccelli in simbiosi.

Espanol :

Instalación organizada en colaboración con la ciudad de Cahors y el museo Henri Martin, en el marco del festival Cahors Juin Jardins.

En el Museo Henri Martin, Alice Freytet y Bastien Lemaître instalarán una pareja quimérica, formada por dos ciervos de tamaño natural envueltos en una nube de pájaros en simbiosis.

