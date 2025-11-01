Exposition au musée paysan La faïence de Sarreguemines Oltingue

10 rue Principale Oltingue Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-01

Découvrez ou re-découvrez les services à café, thé, moka et chocolat de la faïence de Sarreguemines.

Découvrez ou re-découvrez la faïence de Sarreguemines!

10 rue Principale Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 79 24

English :

Discover or re-discover coffee, tea, moka and chocolate services from Sarreguemines earthenware.

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Kaffee-, Tee-, Mokka- und Schokoladengeschirr aus Steingut aus Sarreguemines.

Italiano :

Scoprite o riscoprite i servizi di caffè, tè, moka e cioccolata in terracotta di Sarreguemines.

Espanol :

Descubra o redescubra los servicios de café, té, moka y chocolate de la loza de Sarreguemines.

