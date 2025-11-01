Exposition au musée paysan La faïence de Sarreguemines Oltingue
Exposition au musée paysan La faïence de Sarreguemines Oltingue samedi 1 novembre 2025.
Exposition au musée paysan La faïence de Sarreguemines
10 rue Principale Oltingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-01
Découvrez ou re-découvrez les services à café, thé, moka et chocolat de la faïence de Sarreguemines.
Les services à café, thé, moka et chocolat Découvrez ou re-découvrez la faïence de Sarreguemines! .
10 rue Principale Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 79 24
English :
Discover or re-discover coffee, tea, moka and chocolate services from Sarreguemines earthenware.
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie das Kaffee-, Tee-, Mokka- und Schokoladengeschirr aus Steingut aus Sarreguemines.
Italiano :
Scoprite o riscoprite i servizi di caffè, tè, moka e cioccolata in terracotta di Sarreguemines.
Espanol :
Descubra o redescubra los servicios de café, té, moka y chocolate de la loza de Sarreguemines.
L’événement Exposition au musée paysan La faïence de Sarreguemines Oltingue a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme du Sundgau