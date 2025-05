Exposition au musée Ziem Voyages, relier le monde – Ferrières Martigues, 17 mai 2025 14:00, Martigues.

Bouches-du-Rhône

Exposition au musée Ziem Voyages, relier le monde Du 17/05 au 29/06/2025, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.

Du 02/07 au 31/08/2025

Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le mardi.

Du 03/09 au 01/10/2025, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-07-02

2025-09-03

Venez découvrir un musée Ziem réinventé grâce à un nouveau parcours des collections sur le thème des voyages. Embarquement immédiat ! Du samedi 17 mai au mercredi 1er octobre 2025. En centre-ville de Ferrières, entrée gratuite.

Dialoguant entre peintures, dessins, affiches, photographie naissante ou plus contemporaine, mobilier archéologique et carnets de croquis, cette nouvelle présentation réunit 200 œuvres issues des collections du musée.

Nous suivrons les traces de l’artiste-voyageur Félix Ziem et des peintres tels Francis Picabia, Raoul Dufy ou André Derain.



Ce nouveau parcours permet également de mettre en lumière des artistes méconnus comme René Seyssaud ou David Dellepiane ainsi que des œuvres inédites ou peu présentées.



Vernissage samedi 17 mai à partir de 16h.



Visites commentées de l’exposition

– Les dimanches 8 juin, 27 juillet, 31 août et 28 septembre à 16h.

– Les jeudis 10, 17, 24, et 31 juillet à 15h.



Découvrez la riche programmation liée à cette exposition, plus bas dans « Nous vous suggérons également… ». .

Ferrières Boulevard du 14 juillet

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

English :

Come and discover a reinvented Musée Ziem, with a new tour of the collections on the theme of travel. All aboard! From Saturday 17 May to Wednesday 1 October 2025. In Ferrières town centre, free admission.

German :

Entdecken Sie ein Ziem-Museum, das dank eines neuen Rundgangs durch die Sammlungen zum Thema Reisen neu erfunden wurde. Gehen Sie sofort an Bord! Von Samstag, dem 17. Mai bis Mittwoch, dem 1. Oktober 2025. Im Stadtzentrum von Ferrières, freier Eintritt.

Italiano :

Venite a scoprire un Musée Ziem reinventato, con un nuovo tour delle collezioni sul tema del viaggio. Tutti a bordo! Da sabato 17 maggio a mercoledì 1° ottobre 2025. Nel centro di Ferrières, ingresso gratuito.

Espanol :

Venga a descubrir un Museo Ziem reinventado, con un nuevo recorrido por las colecciones en torno al tema de los viajes. ¡Todos a bordo! Del sábado 17 de mayo al miércoles 1 de octubre de 2025. En el centro de Ferrières, entrada gratuita.

L’événement Exposition au musée Ziem Voyages, relier le monde Martigues a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme de Martigues