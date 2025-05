EXPOSITION AU PARC TASTAVIN – Montpellier, 8 juin 2025 07:00, Montpellier.

Adultes et collégiens exposez et vendez vos œuvres !

Election des 3 meilleures créations pour les collégiens !

• Le prix pour être exposant ? 2 €

• La date ? Le 08 juin 2025 de 17h à 19h

• Le lieu ? La place du marché du parc Tastavin à Montpellier

Artiste ?

Réservez votre place en scannant le QR code de l’affiche ou faites une recherche Google

helloasso naex coop exposition

Plus d’informations sur le site web de l’événement .

Boulevard Pedro de Luna

Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 89 23 98 96

English :

Adults and schoolchildren can exhibit and sell their work!

Election of the 3 best creations for schoolchildren!

German :

Erwachsene und Schüler stellen ihre Werke aus und verkaufen sie!

Wahl der 3 besten Kreationen für die Mittelschüler!

Italiano :

Adulti e scolari possono esporre e vendere i loro lavori!

Elezione delle 3 migliori creazioni per gli studenti della scuola secondaria!

Espanol :

¡Adultos y escolares pueden exponer y vender sus obras!

¡Elección de las 3 mejores creaciones para alumnos de secundaria!

