Exposition au Pavillon de Vauclair AGRIPOP Bouconville-Vauclair

Exposition au Pavillon de Vauclair AGRIPOP

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 13:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13

Venez découvrir l’arrivée des premiers agriculteurs dans la région grâce aux dernières données recueillies en paléogénétique et en archéologie !

Une expo organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec le concours de chercheurs de l’Université Paris-Cité, CNRS, Institut Jacques Monod…

RV au Pavillon de Vauclair du mercredi au dimanche (de 13h30 à 17h) !

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

Discover the arrival of the first farmers in the region thanks to the latest paleogenetic and archaeological data!

An exhibition organized by the Communauté de Communes du Chemin des Dames with the help of researchers from Université Paris-Cité, CNRS, Institut Jacques Monod…

See you at the Pavillon de Vauclair from Wednesday to Sunday (1.30pm to 5pm)!

