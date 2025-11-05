Exposition au Pavillon de Vauclair « Chouettes et animaux de la nuit » Bouconville-Vauclair
Exposition au Pavillon de Vauclair Chouettes et animaux de la nuit
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-12
Une chouette expo à n’en pas douter !
Le Pavillon de Vauclair accueillera une exposition temporaire prêtée par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France sur la thématique des mystères des chouettes et des animaux de la nuit !
Une expo organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames…
RV au Pavillon de Vauclair du mercredi au vendredi (de 13h30 à 17h) et les samedis et dimanches (de 13h à 17h) ! .
959 Route d'Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
English :
A great exhibition for sure!
German :
Eine tolle Ausstellung!
Italiano :
Sarà sicuramente una grande mostra!
Espanol :
Seguro que será una gran exposición
