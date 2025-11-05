Exposition au Pavillon de Vauclair Chouettes et animaux de la nuit

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-12

Une chouette expo à n’en pas douter !

Le Pavillon de Vauclair accueillera une exposition temporaire prêtée par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France sur la thématique des mystères des chouettes et des animaux de la nuit !

Une expo organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames…

RV au Pavillon de Vauclair du mercredi au vendredi (de 13h30 à 17h) et les samedis et dimanches (de 13h à 17h) ! .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

A great exhibition for sure!

German :

Eine tolle Ausstellung!

Italiano :

Sarà sicuramente una grande mostra!

Espanol :

Seguro que será una gran exposición

L’événement Exposition au Pavillon de Vauclair Chouettes et animaux de la nuit Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2025-02-14 par OT du Pays de Laon