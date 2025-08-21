Exposition au Petit Musée du Fer à Lherm: Frank Jaquette Mairie de Lherm Lherm

Exposition au Petit Musée du Fer à Lherm: Frank Jaquette

Mairie de Lherm Galerie D’art Lherm Lot

Gratuit

Début : 2025-08-21 16:30:00

fin : 2025-09-03 19:30:00

2025-08-21

Exposition de Frank Jaquette, intitulée « Tempus Materiale ».

Mairie de Lherm Galerie D’art Lherm 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 21 35

English :

Exhibition by Frank Jaquette, entitled « Tempus Materiale ».

German :

Ausstellung von Frank Jaquette mit dem Titel « Tempus Materiale ».

Italiano :

Mostra di Frank Jaquette, intitolata « Tempus Materiale ».

Espanol :

Exposición de Frank Jaquette, titulada « Tempus Materiale ».

