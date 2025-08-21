Exposition au Petit Musée du Fer à Lherm: Frank Jaquette Mairie de Lherm Lherm
Exposition au Petit Musée du Fer à Lherm: Frank Jaquette Mairie de Lherm Lherm jeudi 21 août 2025.
Exposition au Petit Musée du Fer à Lherm: Frank Jaquette
Mairie de Lherm Galerie D’art Lherm Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 16:30:00
fin : 2025-09-03 19:30:00
Date(s) :
2025-08-21
Exposition de Frank Jaquette, intitulée « Tempus Materiale ».
Exposition de Frank Jaquette, intitulée « Tempus Materiale ». .
Mairie de Lherm Galerie D’art Lherm 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 21 35
English :
Exhibition by Frank Jaquette, entitled « Tempus Materiale ».
German :
Ausstellung von Frank Jaquette mit dem Titel « Tempus Materiale ».
Italiano :
Mostra di Frank Jaquette, intitolata « Tempus Materiale ».
Espanol :
Exposición de Frank Jaquette, titulada « Tempus Materiale ».
L’événement Exposition au Petit Musée du Fer à Lherm: Frank Jaquette Lherm a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot