Exposition au pied de la Tour de Peyrebrune Peyrebrune Alrance 1 juillet 2025 07:00

Aveyron

Exposition au pied de la Tour de Peyrebrune Peyrebrune Maison du Patrimoine Au pied de la Tour de Peyrebrune Alrance Aveyron

14h à 18 Maison du Patrimoine, au pied de la Tour de Peyrebrune. Les Pinceaux des Monts et Lacs (Club de peinture de La Selve) exposent leurs peintures.

Peyrebrune Maison du Patrimoine Au pied de la Tour de Peyrebrune

Alrance 12430 Aveyron Occitanie

English :

2pm to 6pm Maison du Patrimoine, at the foot of the Tour de Peyrebrune. Les Pinceaux des Monts et Lacs (La Selve painting club) exhibit their paintings.

German :

14:00 bis 18:00 Uhr Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes), am Fuße des Turms von Peyrebrune. Les Pinceaux des Monts et Lacs (Malclub in La Selve) stellen ihre Bilder aus.

Italiano :

dalle 14.00 alle 18.00 Maison du Patrimoine, ai piedi della Tour de Peyrebrune. I Pinceaux des Monts et Lacs (club di pittura di La Selve) espongono i loro dipinti.

Espanol :

de 14:00 a 18:00 h Maison du Patrimoine, al pie de la Tour de Peyrebrune. Les Pinceaux des Monts et Lacs (club de pintura de La Selve) exponen sus cuadros.

