Exposition au Port Nord de Chalon-sur-Saône Port Nord de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Exposition au Port Nord de Chalon-sur-Saône 20 et 21 septembre Port Nord de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition présentée au Port Nord de Chalon-sur-Saône.

L’association Ritacalfoul et les générations d’architectes et artistes formés sur ce lieu, manifeste une volonté de valorisation, de réinvention et de préservation du potentiel que représente ce patrimoine industriel. Elle met en œuvre des installations plastiques, paysagères et architecturales pour générer des réflexions sur les transformations possibles de l’ancien port industriel de Chalon. Elle questionne le lieu dans sa matérialité présente, les empreintes de ses activités antérieures, les possibilités de réutiliser des éléments qui existent encore pour de nouveaux usages.

www.ritacalfoul.fr

Port Nord de Chalon-sur-Saône Rue Denis Papin, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://amp-ensaplv.com/accueil/terrains/chalon-sur-saone-port-nord/ https://lameandre.org/;https://leurre.me/about.html [{« link »: « http://www.ritacalfoul.fr »}] En l’espace de vingt ans, le Port Nord est devenu un lieu d’échange, de transmission et d’expérimentation de diverses pratiques (architecture, robotique, mécanique) dédié au mouvement. Recherchant de nouveaux usages pédagogiques et de nouvelles formes d’innovations urbaines et patrimoniales, l’association RITACALFOUL associée au Laboratoire EURopéen de Robotique Émotive (LEURRE) animé par l’artiste Mario Goffé ainsi qu’au collectif #La Méandre, basé également au Port Nord, développe des expérimentations artistiques, architecturales et paysagères à l’échelle du site. Les actions sont diversiﬁées, ouvrant manifestement les champs des possibles.

La poursuite de ce projet de revalorisation du Port Nord reste toutefois aujourd’hui en suspens. Des concertations sont actuellement en cours avec la Ville de Chalon-sur-Saône et l’établissement public de gestion des Voies Navigables de France (VNF) pour œuvrer à l’intérêt de conservation du patrimoine industriel du site du Port Nord et promouvoir un développement cohérent au sein du territoire local. Comme l’écrit si justement La Méandre#: « Le Port Nord, ce n’est pas seulement un lieu. C’est une mémoire, une énergie, une inspiration. Ensemble, nous pouvons écrire une suite à son histoire, à la fois ancrée dans son passé et tournée vers l’avenir». Accès piéton par les berges de la Saône | Possibilité de stationnement automobile à proximité.

© Association Ritacalfoul