Exposition au Pressoir Rue du Mur Clessé
Exposition au Pressoir Rue du Mur Clessé dimanche 7 décembre 2025.
Exposition au Pressoir
Rue du Mur Le Pressoir Clessé Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-28 18:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Exposition des œuvres réalisées par les peintres Isabelle Bernardet et Stéphanie Degluaire. .
Rue du Mur Le Pressoir Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 93 81 lepressoir71@orange.fr
English : Exposition au Pressoir
German : Exposition au Pressoir
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition au Pressoir Clessé a été mis à jour le 2024-12-31 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II