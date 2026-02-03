Exposition au Pressoir Rue du Mur Clessé

Exposition au Pressoir

Rue du Mur Le Pressoir Clessé Saône-et-Loire

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

2026-03-07

Exposition de 3 artiste au Pressoir. Découvrez les collages et dessins de Cilvie, puis la poterie d’art et les luminaires de La Luciole et enfin les photographies de Mylène Huan. .

Rue du Mur Le Pressoir Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

