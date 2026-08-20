Exposition au Relais des Arts, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Mesnières-en-Bray

Informations pratiques

Exposition au Relais des Arts 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le « Relais des Arts » du presbytère (situé à côté de l’église) est ouvert, exposition commentée par l’Artiste peintre Agnès DORTU.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 11 rue du château, 76270 Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie

Le « Relais des Arts » du presbytère (situé à côté de l’église) est ouvert, exposition commentée par l’Artiste peintre Agnès DORTU.

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