EXPOSITION AU ROMBEAU MICHELLE PENA MAURI & THIERRY KLEINMANN LE CHANT DES COULEURS, Rivesaltes

EXPOSITION AU ROMBEAU MICHELLE PENA MAURI & THIERRY KLEINMANN LE CHANT DES COULEURS

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-31

2026-01-01

Le Domaine de Rombeau vous invite à venir découvrir l’exposition Le chant des couleurs , une invitation à la contemplation.

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com

English :

Domaine de Rombeau invites you to come and discover the exhibition Le chant des couleurs , an invitation to contemplation.

