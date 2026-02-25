EXPOSITION AU ROMBEAU ST MARTIN ARTS ET PEINTURES Rivesaltes
EXPOSITION AU ROMBEAU ST MARTIN ARTS ET PEINTURES
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-31
2026-03-01
Le Domaine de Rombeau vous invite à venir découvrir l’exposition collective de l’association Arts et Peintures Saint-Martin.
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com
English :
Domaine de Rombeau invites you to come and discover the group exhibition of the Arts et Peintures Saint-Martin association.
