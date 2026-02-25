EXPOSITION AU ROMBEAU ST MARTIN ARTS ET PEINTURES

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-01

Le Domaine de Rombeau vous invite à venir découvrir l’exposition collective de l’association Arts et Peintures Saint-Martin.

.

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Domaine de Rombeau invites you to come and discover the group exhibition of the Arts et Peintures Saint-Martin association.

L’événement EXPOSITION AU ROMBEAU ST MARTIN ARTS ET PEINTURES Rivesaltes a été mis à jour le 2026-02-23 par BIT DE RIVESALTES